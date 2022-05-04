شاهد..أول إجراء لحل أزمة تكدس المسافرين بمطار الملك عبدالعزيز

جدة(صدى):

أمرت سلطات مطار الملك عبد العزيز بجدة، فجر اليوم الأربعاء، بفتح بوابة مخرج الطوارئ للتسهيل على المُعتمرين القادمين إلى المملكة والمغادرين منها، وذلك بعد حالة التكدس التي شهدها المطار.

وجرى فتح البوابة رقم 3 للمُغادرين في الصالة الشمالية بالمطار، كما تم وضع نقاط أمنية لمنع غير المُسافرين من دخوله.

وأكد مراسل قناة الإخبارية خالد المطرفي أن جميع الخدمات في الصالة الشمالية في مطار الملك عبدالعزيز تعمل بشكل كامل، وكذلك تم تسيير جميع الرحلات في مواعيدها المحددة.

وكانت حالة تكدس شهدها المطار بسبب إلغاء إحدى الناقلات الجوية للرحلات في الصالة الشمالية إضافة إلى قلة أعداد العاملين من أسباب التكدس.

فيديو | مراسل #الإخبارية خالد المطرفي: إلغاء إحدى الناقلات الجوية للرحلات في الصالة الشمالية في #مطار_الملك_عبدالعزيز إضافة إلى قلة أعداد العاملين من أسباب التكدس pic.twitter.com/onwbgWbD2Q — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 3, 2022