شاهد.. نقل مسن حي بحقيبة جثث إلى المشرحة

وثق مقطع فيديو لحظة نقل “مسن” بحقيبة جثث إلى المشرحة في شنغهاي بالصين عن طريق الخطأ؛ وهو ما أثار موجة من الرعب والغضب بين المتابعين.

وظهر بالفيديو عدد من العمال الصحيين وهم يرتدون الملابس الواقعة ويحملون المسن وهم يدركون أن الرجل لا يزال على قيد الحياة.

وجاء ذلك بعد الإعلان عن وفاة أحد كبار السن من سكان شنغهاي عن طريق الخطأ ونقل إلى المشرحة في كيس جثث.

فيما تم سماع الشخص الذي يصور الفيديو وهو يقول: “دار رعاية المسنين في حالة من الفوضى. أرسلوا شخصاً على قيد الحياة على محمل وقالوا إنه ميت”.

What is going on in #Shanghai?! Horror as an elderly man was mistakenly declared dead and taken to a morgue in a body bag prompting concerns over the city’s overwhelmed medical system during weeks long Omicron lockdowns

pic.twitter.com/i6HD66LjY5

— Adam Milstein (@AdamMilstein) May 3, 2022