سوبارو تكشف عن أسعار قياسية لسيارتها الكهربائية سولتيرا

أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة سوبارو عن أسعار سيارتها رباعية الدفع الكهربائية الجديدة سولتيرا، مُشيرة أنها ستبدأ بأسعار 44 ألف و995 دولارًا أمريكيًا.

وقالت سوبارو في بيان رسمي:” أن سيارتها الكهربائية ستبدأ بإصدار “ليمتيد” بسعر 44 ألفًا و995 دولارًا، ثم إصدار تورنج الذي سيأتي بفئتين سعريتين الأولى بسعر 48 ألفًا و495 دولارًا، والثانية 51 ألفًا و995 دولارًا.

ومن المؤكد أن إصدارات ليميتد وتورنج ستتمتع بميزات جديدة مثل قضبان السقف والشحن اللاسلكي، والسقف الزجاجي.