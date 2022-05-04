تسجيل أعلى معدل نمو اقتصادي في المملكة منذ 2011
حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في الربع الأول 2022، أعلى معدل نمو خلال السنوات العشر الماضية، مقارنة بالربع الأول من العام 2021.
حيث جاءت الأنشطة النفطية بارتفاعًا كبيرًا بنسبة 20.4%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7%.
كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعاً بنسبة 2.4%، بينما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ارتفع بنسبه 2.2% في الربع الأول 2022 مقارنة بالربع الرابع 2021.
ويرجع هذا الارتفاع أيضاً إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 2.9%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.5%، فيما شهدت أنشطة الخدمات الحكومية انخفاضاً بنسبة 0.9%.
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