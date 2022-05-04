الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعايد المرضى

الرياض(صدى):

قام مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، بنقل معايدة سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، على المرضى المنومين في مستشفى قوى الأمن بالرياض بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وشارك اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، برفقة مساعد مدير المستشفى للشؤون الطبية الدكتور عبدالمجيد الشيحة وعدد من المسؤولين، بتوزيع بطاقات المعايدة والهدايا على المرضى الذين أجبرهم وضعهم الصحي بقاءهم في المستشفى.

وقام مديرو مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة والدمام، بزيارة المرضى المنومين ونقل تهنئة سمو وزير الداخلية لهم بهذه المناسبة.