أوامر شفهية من طالبان بوقف إصدار تراخيص القيادة للنساء

وكالات(صدى):

وجه مسؤولون في حركة طالبان في هرات بأفغانستان، المدرّبين في مدارس تعليم قيادة السيارات بالتوقف عن إصدار تراخيص للنساء.

ومن جانبه، صرح جان آغا مدير معهد إدارة المرور في هرات: “تلقينا تعليمات شفهية بعدم إصدار تراخيص قيادة للنساء.. لكن لم نتلق تعليمات بمنع النساء من القيادة في المدينة”.

فيما أكدت عديلة عديل مدربة القيادة، أن طالبان تريد أن لا يحصل الجيل المقبل على فرص أمهاتهن، مضيفة: “طُلب منا عدم إعطاء دروس في القيادة وعدم إصدار تراخيص”.