آلام الظهر علامة على نقص فيتامين د

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة بريطانية طبية أن آلام الظهر قد تكون علامة على نقص “فيتامين د”؛ وذلك بسبب دوره الهام في الحفاظ على صحة العظام بعدة طرق.

ويساعد “فيتامين د” الجسم على امتصاص الكالسيوم المهم لبناء العظام، كما يمنع الهشاشة ويحمي العظام من التكسر ويعزز نموها الطبيعي.

كما وجد الباحثون في الدراسة أن أولئك الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين كانوا أكثر عرضة للإصابة بآلام الظهر بما فيها الآلام الشديدة التي من شأنها أن تعوق قيامهم بالأنشطة اليومية.

وأكدت الدراسة أن مكملات فيتامين د قد تحسن من آلام الظهر التي يعانى منها البالغين بسبب نقص فيتامين د والذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.