كيف تستخدم زر تعديل التغريدات في تويتر؟

وكالات(صدى):

كشفت جين مانشون وونغ المدونة المتخصصة في التكنولوجيا، عن وجود ميزة “زر التعديل” في تغريدات تويتر بالإصدار الحالي لتحرير التغريدة والذي لم يتم طرحه بعد.

وأوضحت “مانشون” أن التحديث الجديد سيعمل على إعادة تحميل الوسائط الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF وما إلى ذلك بدلاً من إعادة استخدامها.

أما فيما يتعلق بخاصية تعديل “التغريدة”، أوضحت أنه سيمكن للمستخدمين بكل بساطة النقر فوق القائمة المنسدلة بجوار المشاركة، وعندها سيتمكنون من حذف التغريدة أو إزالة بعض الأخطاء المطبعية.

وأشارت إلى أنه من الأفضل ألا ينتظر المستخدمون طويلاً لتعديل نص ما؛ لأنه يقال إنهم يحصلون على 30 دقيقة فقط بعد النشر لفعل ذلك.