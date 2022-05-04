بالفيديو.. رجل ينصب فخ لقطة لكنه لم ينجح

وكالات(صدى):

وثق مقطع فيديو فخًا نصبه رجلاً يونانيًا وهو يحاول ركل قطة بقدمة إلى البحر أمامه، عندما كان يتناول الغداء الأسبوع الماضي مع صديقين بمطعم للسمك في بلدة Aidipsos البعيدة 185 كيلومترا عن العاصمة أثينا.

وأظهر الفيديو القطتان وهم يحومان حول قدميه، أملاً بأن تسقط منه فتات على الأرض، فانتهز اليوناني الفرصة وخطر على باله أن يتسلى، واستدرج واحدة بقطعة سمك قدمها إليها، وعندما اقتربت إلى الفخ المنصوب حاول ركلها بقدمه إلى البحر أمامه ولكنها ابتعدت ولم تقع.

وانتشر المقطع على الإنترنت ووصل صداه إلى جمعيات الرفق بالحيوان، فتحرت أمره وعلمت باسم المطعم والزبون.

وعلى الفور قامت التحريات بضبط راكل القطة واعتقاله بموجب قانون يحمي الحيوانات، ويعتبر تعذيبها جناية عقابها السجن 10 سنوات، وغرامة مقدارها 50 ألف يورو .