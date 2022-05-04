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صورة تاريخية نادرة تضم 5 ملوك وهم يؤدون العرضة

صورة تاريخية نادرة تضم 5 ملوك وهم يؤدون العرضة
علي القحطاني(صدى):

وثقت صورة تاريخية 5 من ملوك البلاد خلال تأديتهم العرضة السعودية قبل نحو 51 عاماً، كان من بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله –

وأظهرت الصورة الملك فيصل رحمه الله وعلى يساره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- وعلى يمينه الملك خالد رحمه الله، وخلفه كل من الملك فهد رحمه الله والملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، كما يظهر في الصورة الأمير سعود الفيصل – رحمه الله -.

وأبانت حالة الفرح والسعادة بين الملوك الخمسة بالإضافة إلى الأمير سعود الفيصل، خلال تأديتهم العرضة التاريخية، وذلك في الرياض عام 1392 هـ.

 


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