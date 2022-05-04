نقل المسافرين من مطار الملك عبدالعزيز إلى مدينة الحجاج

مكة المكرمة(صدى):

أفادت مصادر بأنه تم نقل المسافرين في الرحلات المتأخرة في مطار الملك عبدالعزيز إلى مدينة الحجاج.

ويأتي ذلك بعد تأخر 10 رحلات عن موعد إقلاعها في الصالة الشمالية في مطار الملك عبدالعزيز.

واستمرت حالة تكدس المسافرين في مطار الملك عبدالعزيز وتفد أفواج من المغادرين تباعاً إلى الصالة الشمالية على الرغم من الازدحام الكبير.