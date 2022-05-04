استخراج مفاتيح ومسامير من بطن مريض للمرة الرابعة على التوالي

تونس(صدى):

استطاع الأطباء في منطقة القصرين بتونس من استخراج مواد معدنية من بطن مريض عاني من مشكلات نفسية بسبب ابتلاعه لمسامير ، للمرة الرابعة على التوالي خلال أسبوع.

وأفاد مصدر طبي بأن المواد التي ابتلعها المريض أحدثت له ثقبا على مستوى الأمعاء، ويخضع حاليا في قسم الجراحة وحالته الصحية مستقرة.

وقال المصدر:” أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية، لنقل المريض إلى مستشفى الرازي لمتابعة علاجه النفسي”.

وكان الشخص نفسه قد ابتلع في المرات السابقة قطعاً حديدية تستعمل في البناء ومفاتيح لإصلاح السيارات وشوكات أكل ومفك براغي وقطعا معدنية صغيرة الحجم.