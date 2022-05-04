طلب بيتزا ينفذ امرأة من الموت

واشنطن(صدى):

أنقذ طلب بيتزا حياة امرأة أمريكية بعد أن وجدتها امرأة التوصيل فاقدة لوعيها فساعدتها على النجاة من الموت.

ومن جانبها، قالت كارين هيبرت سوليفان أنها قررت طلب بيتزا للعشاء ولكن عندما وصلت موصلة الطعام صوفيا فورتادو ومعها البيتزا، وجدت المرأة مستلقية على ممر مرآبها وهي تنزف من رأسها.

وأوضحت أن ذلك حدث بسبب تراجعت ركبتها السيئة وتسببت في سقوطها وضرب رأسها على الأرض بينما كانت تستدير.

وقدمت موصلة البيتزا الإسعافات الأولية للمرأة لأنها تدربت كفني طبي للطوارئ وهو ما أنقذ حياتها.