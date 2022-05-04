ضبط مجموعة من المجرمين قاموا بعمليات مختلفة في عدة مناطق

جدة(صدى):

تمكنت شرطة حوطة بني تميم من القبض على مواطن أطلق النار في الهواء بمكان عام معرضًا حياته للخطر .

كما تم ضبط مواطنان في القطيف ظهر أحدهما في مقطع فيديو وهو يهدد أحد الأشخاص ويسيء له بألفاظ خادشة وبحوزته سلاح والآخر قام بتوثيق ذلك .

وقامت شرطة الرياض بضبط مواطنان قاما بكسر زجاج مركبات متوقفة والاستيلاء على ما تحويه وذلك باستخدام مركبة مسروقة.

كما استطاعت شرطة جدة القبض على أربعة مواطنين سرقوا خزنة بداخلها مبلغ 30,000 ألف ريال، إثر كسر الباب الخارجي لشقة سكنية والاعتداء على ساكنها وتهديده بسلاح ناري والاستيلاء على مركبته والهرب بها.

وضبطت شرطة مكة المكرمة مقيم من الجنسية الباكستانية قام بنقل 13 مخالفة لنظام أمن الحدود، منهم 9 من الجنسية التشادية و 3 من الجنسية السودانية وواحد من الجنسية النيجرية.