شركة مايكروسوفت تنصح المستخدمين بضرورة الابتعاد عن متصفح إكسبلورر

وكالات(صدى):

حذّرت شركة “مايكروسوفت” جميع الشركات والأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون متصفح إنترنت إكسبلورر، بضرورة التخلي عنه لأنه قديم ويعرضهم للاختراق ولا يواكب متطلبات العمل الحديثة.

ووفق متخصصين فإن إنترنت إكسبلورر لم يعد قادرًا على حمايتهم، وأن الشركة تعلم تمامًا أن متصفحها لن يكون قادرًا على صد أي هجوم من القراصنة.

وأوضح متخصص تقني أن قراصنة الإنترنت كثفوا هجماتهم منذ بداية عام 2022 على مستخدمي متصفح إنترنت إكسبلورر في 150 بلدًا.

وأشار إلى أن برمجيات Redline هي التي تسمح للمهاجمين بالوصول إلى معلومات النظام مثل أسماء المستخدمين والأجهزة والمتصفحات المثبتة وبرامج مكافحة الفيروسات.