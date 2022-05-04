شاهد.. سكرتير في سفارة جنوب أفريقيا يروي تفاصيل أول عيد يقضيه بسدير

الرياض(صدى):

تحدث عمران سمنس سكرتير أول في سفارة جنوب أفريقيا عن تفاصيل أول عيد يقضيه في محافظة سدير، لافتًا أن هذا ما جعله يرى جانب مختلف من المملكة وهو جميل.

وقال “سمنس ” لقد تعرفت على مجموعة من الأصدقاء ودعونا إلى سدير “، مُشيرًا أنها بلدة صغيرة وتذكرنا بنواحي عديدة في الوطن .

وأوضح أننا عندما نتحدث عن العلاقات التي تربطنا كمليارات من المسلمين حول العالم، فإنه مجددًا مفهوم العائلة، لافتًا أنه ينبغي علينا أن نجرب العائلة السعودية، حيث أن الكل يأتي إلى المنزل وهو شيء مختلف .

وأضاف:” لقد استوعبنا خلال أول رمضان لنا أن الحياة تبدأ بعد الفطار، ولكن كنّا متفاهمين”.