شاهد.. هندي يزرع بمركبته شجر لترطيب الزبائن

نيودلهي(صدى):

وثق مقطع فيديو مركبة تسير وهي تحمل مجموعة من الزرع الكثيف، واتضح أنها لرجل هندي وهو الذي قام بزرع مركبته من أجل راحة وترطيب الزبائن حيث أنه زرع أعلى المركبة شجر كثيف بغرض الترطيب .

وأظهر الفيديو الهندي وهى يقوم بروي الزرع أعلى المركبة بالماء ومن ثم يتجه لعمله، ويسير بالمركبة والزرع محمول فوقها بكل يسر .

وأبان الفيديو أن بداخل المركبة يوجد مروحتين صغيرتين بالإضافة إلى الزرع الموجود أعلى المركبة من أجل ترطيب وراحة الزبائن .