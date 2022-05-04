أسد متوحش يهجم على حارس حديقة الحيوان ويجره بفكيه

لندن(صدى):

هاجم أسد وحشي حارس حديقة حيوان بريطاني في جنوب إفريقيا، يدعى “مايك هودج” البالغ من العمر 68 سنة، واخذ يسحبه بفكيه بقوة حتى قذفه بعيدًا قبل أن يفترسه .

حيث ظهر العامل وهو يُجر بعيداً عن المتفرجين المذعورين نحو الأدغال من بعيد، فيما يمكن سماع صراخ الشهود وتصرخ فتاة آخرى بينما يصرخ شخص ثانٍ بشدة طالبًا بندقية للدفاع عنه .

ونجا مايك هودج بأعجوبة من هجوم الوحش المروع بعد نقله جواً إلى المستشفى، بعدما نجح الحراس في قتل الأسد عندما رفضه الابتعاد عن الحارس.

وقال “مايك” الذي عانى من عضات شديدة وجروح في المخلب في رقبته وظهره وكسر في الفك:” بأنه دمر بواسطة الأسد الضخم”.

وأفاد أحد الأصدقاء بأن الحارس ذهب إلى القفص للبحث عن رائحة غريبة كانت تزعج الأسد، وعندما دخل مايك استدار الأسد وركض نحوه وحاول مايك الركض ولكنه لم يستطع اجتياز البوابة بالسرعة الكافية.