شاهد.. الشرطة الهندية تستخدم العصا لفض الاشتباكات بين المسلمين والهندوس

نيودلهي(صدى):

وثق مقطع فيديو الاشتباكات التي وقعت بين مسلمين وهندوس عقب صلاة العيد في مدينة ⁧‫جودبور‬⁩ شمال غرب البلاد، بعدما رفع أشخاص علما خاصً بالهندوس بنفس توقيت احتفال المسلمين بالعيد.

وأظهر المقطع عناصر الشرطة الهندية وهي تقوم بمحاولة فض الاشتباكات بين الطرفين بالعصا، وبيّن المقطع التكدس الكبير بين الطرفين أثناء محاولة الشرطة الفض بينهم .