مواصفات شيفروليه بليزر 2024 الكهربائية الجديدة

أميرة خالد(صدى):

كشفت جنرال موتورز في أكتوبر الماضي، لأول مرة عن خطط تطوير سيارة شيفروليه بليزر كهربائية بالكامل ، ووصفتها بسيارة معقولة السعر في السوق الكهربائي.

حيث بدأت الحملة التشويقية للسيارة في مارس الماضي، وعلمنا أن السيارة ستحصل على فئة SS رياضية رائدة في المجال مع استهداف طرح الموديل في الأسواق خلال ربيع 2023.

وجاءت السيارة في تصميم تخيلي جديد مبني على صورها التجسسية، وتحظى السيارة بمقدمة مميزة مختلفة عن إيكوينوكس الكهربائية الجديدة التي شوقت لها جنرال موتورز بشكل أوسع.

وستحصل السيارة على شاسيه وبطاريات “أولتيوم” الجديدة لجنرال موتورز بمدى يقترب من 500 كيلومتر، وستتوفر بفئتين، الأولى مزودة بمحرك كهربائي واحد ودفع خلفي، وفئة أخرى مزودة بدفع كلي.

وتشمل المزايا البارزة الأخرى في سيارة بليزر الكهربائية وجود باب خلفي عمودي مع نافذة قصيرة وجناح خلفي، وينضم إليهم مصد خلفي وعجلات قياس 21 بوصة بتصميم ديناميكي قوي.