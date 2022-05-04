منها البصق على الوجه.. أغرب عادات الزواج حول العالم

وكالات(صدى):

ينتشر حول العالم عادات وتقاليد زفاف مختلفة وغريبة تختلف باختلاف الدول منها البصق على العروس وخلع حذاء العريس وغيرها ونستعرض أبرز تلك العادات خلال هذا التقرير.

لعل أغرب عادات الزواج في كوريا الجنوبية خلع حذاء العريس وربط كاحليه بحبل قبل أن يتناوبوا على الضرب على قدميه بعصا وفي بعض الحالات بسمكة جافة.

أما في كينيا فمن عادات الزواج أن يبصق والد العروس على رأس ابنته قبل أن تغادر مع زوجها الجديد والذي يرمز للحظ السعيد والثروة.

وفي ألمانيا يجتمع ضيوف الزوجين في منزل العروس ويحطمون قطع الأواني الفخارية في تقليد يُعرف باسم Polterabend حيث يُعتقد أنه يجلب الحظ السعيد للعروس والعريس.