شاهد.. ياسر جلال يكشف كواليس تصوير مسلسل الاختيار وسر ضبط صوته

القاهرة(صدى):

كشف الفنان المصري ياسر جلال عن كواليس مشاركته بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسلسل الاختيار الجزء الثالث، الذي عرض في رمضان 2021.

ورد في تصريح تلفزيوني أمس الثلاثاء، على سؤال حول كيفية ضبط صوت الرئيس المصري وكأنه هو بالفعل، قائلا: “كنت بسجل المشاهد بالصوت وأقول كلامي وكلام اللي قدامي وأسمعه وأنا رايح للتصوير”.

وأضاف :” أنه كان يريد أن يصل لنغمة الصوت بدقة، فتمرن عبر ترديد جملة معينة، ليجد مهندس الصوت آتياً ليعدل “المايك”، قائلا “أنت جايب تون الصوت بالملي”.

وأثناء التصريح التليفزيوني قلد الفنان ياسر جلال صوت الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً:” لازم تبقوا عارفين إن بلدنا بتمر بظروف استثنائية صحيح”، ليجد على الفور مهندس الصوت آتياً ليعدل “المايك”، قائلا :”أنت جايب تون الصوت بالملي”.

وأضاف : “أنا قصدت أقول التجربة دي، لأن فيه ناس بتقول أن ده مش صوتك وأنه دوبلاج، وده غير صحيح وما تنفعش في شغلنا”.