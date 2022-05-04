المتحدث الرسمي للأرصاد: لم نعلن عن موجة حر غدًا

الرياض(صدى):

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني اليوم الأربعاء، أن المركز لم يعلن عن موجة حر تبدأ الخميس، وبعض المناطق تسجل أكثر من 40 درجة منذ بداية مايو.

وقال المتحدث في بيان عبر حساب المركز الرسمي على تويتر:” أعلن المركز سابقًا أن مايو أقرب لأجواء الصيف ندعو الجميع للابتعاد عن المعلومات التي تهدف لِلفت الانتباه دون مسؤولية أو مرجعية علمية، وسنعمل وفقًا لمقتضيات نظام الأرصاد.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، استمرار نشاط الرياح السطحية حيث تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 40كم/ساعة على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالي والجوف ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من تلك المناطق قد تمتد إلى منطقة حائل.