تطور جديد بشأن مصير سوموديكا مع الشباب 

ماجد محمد(صدى):

قرر مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، تأجيل حسم مصير المدير الفني للفريق، المدرب الروماني ماريوس سوموديكا.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن إدارة الشباب أجلت البت في مصير سوموديكا، إلى نهاية الموسم الجاري، وللتركيز في هذه الفترة على محاولة كسب المقعد الثاني المؤهل إلى دوري أبطال آسيا في النسخة المقبلة، بحسب “الرياضية”.

وتملك إدارة خالد البلطان، بندًا في عقد سوموديكا يمنحهم إمكانية التجديد معه لموسم جديد، إلى جانب إضافة مزايا مالية جديدة، يتفق عليها الطرفان.