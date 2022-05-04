حمد القاضي : المملكة جندت كل سبل الراحة للمعتمر والزائر ( فيديو)

الرياض(صدى):

‏أوضح عضو مجلس الشورى سابقا حمد القاضي أن

‎المملكة جندت كل سبل الراحة للمعتمر والزائر، ومشاريع الحرمين تقدمها القيادة على المشاريع الداخلية.

وقال القاضي :” رأيت كيف جندت المملكة وولي العهد والجهات التنظيمية كل مايمكن أن يحقق النجاح، والتي جندت كل مايوفر سبل الراحة للمعتمرين”.

وأضاف ” لا تبخل الحرمين بكل ماتستطيع، بل تقدمه أحيانا على مشروعاتها الداخلية والتوسعات الكبرى والتي شهدها العالم مؤخرا”