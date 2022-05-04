حمد القاضي : المملكة جندت كل سبل الراحة للمعتمر والزائر ( فيديو)
أوضح عضو مجلس الشورى سابقا حمد القاضي أن
المملكة جندت كل سبل الراحة للمعتمر والزائر، ومشاريع الحرمين تقدمها القيادة على المشاريع الداخلية.
وقال القاضي :” رأيت كيف جندت المملكة وولي العهد والجهات التنظيمية كل مايمكن أن يحقق النجاح، والتي جندت كل مايوفر سبل الراحة للمعتمرين”.
وأضاف ” لا تبخل الحرمين بكل ماتستطيع، بل تقدمه أحيانا على مشروعاتها الداخلية والتوسعات الكبرى والتي شهدها العالم مؤخرا”
فيديو | عضو مجلس الشورى سابقا حمد القاضي: #المملكة جندت كل سبل الراحة للمعتمر والزائر، ومشاريع الحرمين تقدمها القيادة على المشاريع الداخلية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/2DVPrHbuMW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2022
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