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حمد القاضي : المملكة جندت كل سبل الراحة للمعتمر والزائر ( فيديو)

حمد القاضي : المملكة جندت كل سبل الراحة للمعتمر والزائر ( فيديو)
الرياض(صدى):

‏أوضح عضو مجلس الشورى سابقا حمد القاضي أن
‎المملكة جندت كل سبل الراحة للمعتمر والزائر، ومشاريع الحرمين تقدمها القيادة على المشاريع الداخلية.

وقال القاضي :” رأيت كيف جندت المملكة وولي العهد والجهات التنظيمية كل مايمكن أن يحقق النجاح، والتي جندت كل مايوفر سبل الراحة للمعتمرين”.

وأضاف ” لا تبخل الحرمين بكل ماتستطيع، بل تقدمه أحيانا على مشروعاتها الداخلية والتوسعات الكبرى والتي شهدها العالم مؤخرا”


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