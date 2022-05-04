شاهد.. أحدث ظهور للأمير الوليد بن خالد على فراشه داخل المستشفى 

عادل الحربي(صدى):

شاركت الأميرة ريما بنت طلال، صورة للأمير الوليد بن خالد بن طلال مستلقيا بفراشه تحت غطاء كتب عليه “نحن نحبك عزيزي”، إلى جانبه والده الأمير خالد بن طلال ظهرت على وجهه ابتسامة خفيفة وهو يمسك بكتف ابنه.

وأثارت صورة الأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم “الأمير النائم”، في ظهور حديث له منذ دخوله في غيبوبة لنحو 17 عاما تفاعلا.

يذكر أن الأمير الوليد بن خالد بن طلال تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب “الأمير النائم.