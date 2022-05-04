السجن ٤ سنوات للاعب في الدوري الإسباني بتهمة الاعتداء الجنسي

وكالات(صدى):

قضت محكمة إسبانية بالسجن أربع سنوات على سانتي مينا لاعب سيلتا فيجو، المتهم بالاعتداء الجنسي على سيدة في 2017، الأمر الذي دفع ناديه إلى إيقافه مؤقتا.

ووجهت المحكمة لمينا اتهامات مع ديفيد جولدار لاعب إيبيزا، والذي سيتعين عليه أيضا دفع تعويض قدره 50 ألف يورو (52650 دولارا) للمجني عليها.

وقال النادي في بيان “يحترم سيلتا فيجو حق اللاعب في الطعن على الحكم لكنه مضطر في الوقت ذاته لاتخاذ إجراءات بعد الواقعة التي تهدد بتشويه سمعة النادي