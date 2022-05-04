شاهد.. أصالة تثير الجدل بظهورها ببطن منتفخ في حفلها بالرياض 

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، الفنانة السورية أصالة نصري، ببطن منتفخ خلال حفل عيد الفطر في الرياض، حيث أطلت بفستان أبيض ضيق، مع بروز واضح في منطقة البطن برفقة زوجها.

وأوضح متابعون، إنه ربما يكون بسبب حمل أصالة من زوجها العراقي فائق حسن، بينما اعتبر آخرون أنه بسبب زيادة في الوزن.

وعلقت الإعلامية الكويتية مي العيدان، قائلة: “ياحبايبي هذا الكرش كرش رمضان من كثر ما أكلت عصملية ومجدرة ومقلوبة”.

يذكر أن أصالة ظهرت بوزن زائد في منطقة البطن خلال تحضيراتها لإطلالتها لحفل السحور الخيري الذي أقيم في المتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة قبل أسبوعين.