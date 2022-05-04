مواطن يقتل زوجته أمام طفليْها بطلق ناري في عسير 

عسير(صدى):

أقدم مواطن على قتل زوجته أمام طفليْها بطلق ناري من مسدسٍ، أول أيام العيد بمحافظة رجال ألمع بعسير؛ بسبب خلاف أسري بينهما.

وتعود الواقعة عندما قتل مواطن بمحافظة رجال ألمع التابعة لمنطقة عسير أول أمس عيد الفطر المبارك، زوجته أمام نظر طفليْها، بمسدس استخدمه في جريمته، وفق “سبق”.

وتفصيلا، تمت الجريمة بمنزل أهل الضحية؛ حيث كانت الزوجة تقيم، ليقوم الجاني بعد ذلك بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية التي شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل هذه الحالات.