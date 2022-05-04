قصة “أبو متعب الأميركي” الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة

الرياض(صدى):

أشعل Joshua Van Alstine المعروف بأبو متعب الأميركي خلال الآونة الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة ، وكسب شهرة واسعة ، ونسبة متابعة غير مسبوقة بالنسبة لأجنبي مقيم في المملكة.

وكشف أبو متعب أنه من مواليد 1990، من أب أميركي الجنسية يعمل في القوات الجوية، ووالدته تركية الجنسية.

وقال أنه توطدت علاقته بالسعوديين خلال دراسته بالجامعة حيث تعرف على أحد الطلاب السعوديين المبتعثين من تنومة، وهي ذات القرية التي نشأت بها زوجته.

وعند ظهور يوتيوب سجل مقطعا باللهجة السعودية أصبح “ترند” على مستوى يوتيوب لحديثه باللغة العربية.

وأشار إلى أنه كان على علاقة بشقيق زوجته من تنومة لافتاً إلى عدم وجود قصة عشق وإنما أحبها بعد الزواج لوجود حالة من التلاقي والعديد من الاهتمامات المشتركة