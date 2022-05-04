الأهلي يرغب في الحصول على 5 ملايين ريال 

نواف السالم(صدى):

يرغب مجلس إدارة النادي الأهلي، في الحصول على الدعم المالي المخصص للحوكمة المقدّر بخمسة ملايين ريال كاملًا عن الربع الأخير من الموسم.

وأتم مجلس إدارة الأهلي، حزمة من الإجراءات الداخلية لتحسين تقييم النادي في مبادرة الحوكمة والحصول على الحد الأقصى بالارتفاع من ثلاثة ملايين ريال إلى خمسة ملايين.

ويشار إلى أن نائب رئيس النادي والرئيس التنفيذي المكلَّف، محمد الديني يُشرف على ملف الحوكمة بالكامل؛ حيث اتخذ خطوات إدارية؛ لتحسين التقييم والارتفاع إلى الفئة الأولى بينها إقرار نظام فترات العمل، استبدال موظفين بكفاءات جديدة وزيادة عدد اجتماعات العمل.