“كنو” يؤكد للجنة الاحتراف أنه وقع على ورقة بدون محتوى وتم استغلالها

طلال الغامدي(صدى):

كشف لاعب الهلال محمد كنو خلال جلسة الاستماع في لجنة الاحتراف أنه تم التفاوض معه قبل الدخول في الفترة الحرة.

وقدم اللاعب إقرار بأنه غير مسؤول عن ما قُدم للجنة بأسمه وأنه وقع على ورقة بدون محتوى، وذلك وفقاً ل ” الجزيرة”.

َوأكد لاعب الهلال أن هذه الورقة تم استغلالها واستخدامها، حيث أخلى مسؤوليته منها في إقرار رسمي حمل توقيعه وبصمته