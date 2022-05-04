تطورات جديدة بشأن إصابة كاريلو

ماجد محمد(صدى):

لمس المحترف البيروفي بصفوف الهلال، أندريه كاريلو، الكرة داخل صالة الإعداد البدني بمقر ناديه.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن هناك ارتياحا لدى الجهاز الطبي للهلال من سير برنامج اللاعب التأهيلي ولكن ما زالت عودته للمباريات خلال الموسم الجاري مستبعدة.

وكان كاريلو تعرض للإصابة خلال مباراة بيرو وأوروجواي، في 25 مارس الماضي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، وبقِي مع زملائه في المنتخب بعد الإصابة، قبل العودة إلى الرياض.

يذكر أن نادي الهلال، أعلن في أبريل الماضي، أن كاريلو سيخضع لبرنامج علاجي حتى نهاية الموسم الجاري، مبينا أن كاريلو تعرض لإصابة في الرباط الخلفي لا تستدعي تدخلًا جراحيًا