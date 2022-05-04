الاتحاد يرصد مكافآت خاصة لاعبيه لحسم لقب دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

حرص مجلس إدارة نادي الاتحاد، على تحفيز لاعبي الفريق، من أجل الفوز بالمباريات المتبقية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحسم لقب البطولة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن إدارة الاتحاد رصدت مكافآت خاصة للاعبين في تحقيقهم الفوز في المباريات المتبقية للفريق بالدوري أمام الفتح والهلال والطائي والاتفاق والباطن، لتحفيزهم على بذل كل ما لديهم لإسعاد جماهيرهم وبما يتسق مع العمل الإداري والفني لتهيئة اللاعبين نفسياً ومعنوياً وفنياً للمباريات.

وكان لاعبو الاتحاد تعاهدوا على خوض المواجهات الخمس المتبقية للفريق في منافسات دوري المحترفين، باعتبارها مباريات كؤوس والتتويج باللقب الغائب عن خزينة النادي منذ 2009.

يذكر أن الاتحاد تربع على صدارة ترتيب فرق دوري المحترفين بـ60 نقطة جمعها من 25 مباراة خاضها، حقق الفوز في 19 مباراة وتعادل في 3 مباريات، بينما خسر مثلها، وسجل الفريق 54 هدفاً واستقبل 20 هدفاً.