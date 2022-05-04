جسر الملك فهد يكشف عن متطلبات مغادرة المملكة إلى البحرين

الرياض(صدى):

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عن المتطلبات اللازمة لمغادرة المواطنين من المملكة إلى البحرين.

وأوضحت أنه يُشترط تلقي البالغين 3 جرعات من لقاح كورونا، أو عدم مضي أكثر من 3 أشهر على تلقي الجرعة الثانية، كما يُشترط جرعتان من لقاح كورونا لمن هم دون الـ16 عامًا.

ويُشترط تأمين ضد كورونا لمن هم أقل من 12 عامًا بغض النظر عن حالة التحصين، كما يُشترط التحصين عبر تطبيق “توكلنا” للعمالة المنزلية، إضافة إلى مرافقة الكفيل أو من يحمل اسمه.

وأبانت أن جواز السفر يُعد وثيقة السفر المعتمدة، ويجب ألا تقل صلاحيته عن 3 أشهر