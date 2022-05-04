فتاه تثير ضجة بعد ظهورها نصف عارية في الشارع

بيروت(صدى):

أثارت فتاة لبنانية حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في الشارع بشكل غريب وصادم، وفقاً لفيديو متداول.

وأظهر المقطع المتداول الفتاة وهي تسير على الطريق نصف عارية، ما أدى إلى تحرك قوى الأمن الداخلي لإلقاء القبض عليها.

وأفاد الأمن عبر الحساب الرسمي بتويتر أنه تم توقيف الفتاة من قبل دورية من قوى الأمن في العاصمة بيروت، فيما تعهدت الفتاة بعدم تكرار هذا الفعل وتُركت لقاء سند إقامة بناء على إشارة القضاء