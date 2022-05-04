شاهد.. إعلامي يكشف قصة رجل ارتبط بعلاقات مع 40 امرأة

الرياض(صدى):

تحدث الإعلامي إسماعيل العمري، عن قصة رجل ارتبط بعلاقات مع 40 امرأة، قائلاً:” كان رجل جنتل ولطيف جداً وخطير عندما تأتي المرأة يقوم لها ويحترمها ويتغزل ويٌراسل جميع النساء بطريقة وبأخرى”.

وأشار إسماعيل العمري:”لديه العديد من العلاقات، وكل سيدة لا تدري عن الأخرى، وعندما انفضح بدأت النساء تخرج ويتحدثن عن علاقتهن معه واكتشفن أنه بعلاقات مع 40 سيدة وأكثر”.

ولفت:”تخيل أن هؤلاء النساء عندما اكتشفن علاقاته المتعددة، كانت كل واحدة تقول “أتمنى ما يتركني، لأن السيدة وجدت معه الحب الذي تبغاه ، وعندما وجدته كان عندها استعداد تتغاضى عن كل هذه الخيانات، لأنها شعرت معه بالحب الذي لم تشعر به مع أحد آخر”.