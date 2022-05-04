شاهد.. إعلامي يكشف قصة رجل ارتبط بعلاقات مع 40 امرأة
تحدث الإعلامي إسماعيل العمري، عن قصة رجل ارتبط بعلاقات مع 40 امرأة، قائلاً:” كان رجل جنتل ولطيف جداً وخطير عندما تأتي المرأة يقوم لها ويحترمها ويتغزل ويٌراسل جميع النساء بطريقة وبأخرى”.
وأشار إسماعيل العمري:”لديه العديد من العلاقات، وكل سيدة لا تدري عن الأخرى، وعندما انفضح بدأت النساء تخرج ويتحدثن عن علاقتهن معه واكتشفن أنه بعلاقات مع 40 سيدة وأكثر”.
ولفت:”تخيل أن هؤلاء النساء عندما اكتشفن علاقاته المتعددة، كانت كل واحدة تقول “أتمنى ما يتركني، لأن السيدة وجدت معه الحب الذي تبغاه ، وعندما وجدته كان عندها استعداد تتغاضى عن كل هذه الخيانات، لأنها شعرت معه بالحب الذي لم تشعر به مع أحد آخر”.
قصة رجل وعلاقاته بأكثر من 40 امرأة ورد فعلهن بعد اكتشاف "الخيانات"
– الإعلامي إسماعيل العمري#عيد_الرسالة2#الرسالة @ismailalomari pic.twitter.com/KQ8JYscz88
— قناة الرسالة (@alresalahnet) May 3, 2022
سالم[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 42 دقيقة
قصه مختلقة وتشجيع على الفاحشة