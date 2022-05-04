شاهد.. مواطن يهدي آخر فيلا مؤثثة بعد علمه بمغادرته إلى حائل 

حائل(صدى):

أظهر مقطع فيديو، مواطن يبادر على تقديم فيلا مؤثثة لمواطن آخر بعدما علم بمغادرته وأسرته محافظة الخرمة وتوجه إلى حائل تنفيذاً لشرط الجلـوة المفروضـة عليهم مقابل العفو عن ابنهم وعتق رقبته.

وبدا في الفيديو، رحيل المواطن وأولاده من الخرمة متجهين إلى حائل تنفيذاً لشرط الجلوة.

ومن جهته، أوضح المواطن الذي قدم الفيلا المؤثثة لآخر:”باسمي وباسم أهل حائل عامة وشمر خاصة يا هلاكم وحنا في استقباله وبيوتنا بيوته ومحلاتنا محله وعندنا بيوت جاهزة بأثاثها في استقباله، يشرفنا في محلنا نيابة عن أهل حائل”.