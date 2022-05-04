بالفيديو.. الممثل سمير الناصر يروي تفاصيل الأيام الأخيرة للراحل جعفر الغريب

أميرة خالد(صدى):

روى الممثل سمير الناصر تفاصيل الأيام الأخيرة للراحل جعفر الغريب، لافتاً إلى أنه كان يحب تجمع الناس حواليه ولا يحب الوحدة.

وقال الناصر :”في الفترة الأخيرة لمرض الراحل كان لايحب أن يكون مجلسه فاضي وكان يحب الناس حواليه”.

وتابع ” كان هناك حالة من التآخي والتواجد بيننا، وكان الراحل يحزن إذا طلب مننا أن نتجمع ونلتقي ولأي سبب من الأسباب لا يحقق أحدنا هذا الحدث، ولكن في النهاية يعود مرة أخرى ويتقبل العذر وتعود الحياة إلى مجاريها ”

فيديو | بعينين حزينتين.. الممثل سمير الناصر: فقدنا الراحل جعفر الغريب وسيبقى مكانه كبيرا#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/ny2b7MyZ6T — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2022