ديف شابيل يتعرض لاعتداء خلال عرض فكاهي في لوس أنجلوس

واشنطن(صدى):

تعرض الممثل الكوميدي الأميركي ديف شابيل لاعتداء على خشبة المسرح، أثناء تقديمه عرض فكاهي في لوس أنجلوس وفقاً لفيديو متداول .

وأظهر الفيديو لحظة صعود رجل من الجمهور على خشبة المسرح إذ تعرض له بضربة حاول من خلالها طرحه أرضا.

وقالت شرطة لوس أنجلوس إن المهاجم كان يحمل مسدسا زائفا كما كان مزودا بسكين، ولم يتضح إذا كان قد حاول استخدام السكين مع الممثل الذي لم يصب بأذى.

وأشارت الشرطة إلى إن المشتبه به وُجهت إليه تهمة ”الاعتداء بسلاح فتاك“، مع كفالة حُددت بمبلغ 30 ألف دولار.