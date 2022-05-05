بيان ثلاثي عاجل من التجارة والطاقة والمواصفات بشأن تلاعب عمالة محطات الوقود بالأسعار

سعيد العجل(صدى):

أصدرت وزارة التجارة ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بيانا عاجلا، أوضحوا من خلاله أنه تم الوقوف على عدد من محطات الوقود بناء على البلاغات الواردة لوزارة التجارة من عدد من المستهلكين، وتم التحقق من سلامة المضخات، وتبين قيام عدد من العمالة باسترجاع قراءات سابقة لعدادات مضخات الوقود وتغييرها إلى السعر الأعلى.

وأوضح البيان أن خاصية إعادة قراءة عدادات مضخات الوقود تهدف لحفظ آخر 10 قراءات سابقة لأغراض محاسبية حيث يتم العودة إليها في حال وجود أي شكاوى أو بلاغات.

وأضاف: سيتم دراسة إمكانية تقنين هذه الخاصية من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ممثلة في برنامج “تقييس” بالتنسيق مع الشركات المصنعة بما يخدم مصلحة المستهلك.

وأكدت وزارة التجارة ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنه جار استكمال الإجراءات وضبط هذه المخالفات في عدد من محطات الوقود في المنطقة الشرقية ومحافظة جدة وإحالة العمالة المخالفة للجهات الأمنية لإبعادهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها مرة أخرى للعمل.

وتؤكد “التجارة” و “الطاقة” و “المواصفات السعودية ” حرصهم الدائم على حماية وحفظ حقوق المستهلكين ومباشرة شكاواهم وبلاغاتهم عبر تطبيق بلاغ تجاري أو على الرقم 1900، أو الموقع الإلكتروني للوزارة.