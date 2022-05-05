ريال مدريد يصعد لنهائي أبطال أوروبا بريمونتادا درامية

وكالات(صدى):

تأهل ريال مدريد الإسباني إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة السابعة عشر في تاريخه، وذلك بعدما قلب تأخره صفر – 1 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى انتصار بنتيجة 3 – 1.

وكانت مباراة الذهاب، انتهت بفوز مانشستر سيتي 4 – 3، ليظفر الريال بورقة الترشح للمباراة النهائية، عقب فوزه 6 – 5 على منافسه في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وحمل الشوط الثاني الكثير من الإثارة إذ بادر النجم الجزائري رياض محرز بالتسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 73، ثم حقق الريال الريمونتادا التاريخية في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الثاني، بعدما سجل نجمه البرازيلي رودريغو هدفين للفريق الملكي في الدقيقتين الأولى والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليلعب الفريقان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

وأحرز النجم الفرنسي كريم بنزيمة الهدف الثالث في الدقيقة 95 من ركلة جزاء، ليقود الفريق الإسباني للصعود إلى نهائي البطولة.