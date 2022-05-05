انفصال ياسمين صبري وأبو هشيمة يتصدر الترند

القاهرة(صدى):

تداولت في الساعات الماضية، أنباء حول انفصال الثنائي المصري ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن مصادر مقربة من أبو هشيمة، أكدت أن الزوجينِ انفصلا، وأن قرار الانفصال جاء في إطار من الاحترام المتبادل حتى اللحظات الأخيرة، مع احتفاظ كل منهما بالود للآخر.

وكانت ياسمين صبري قد ردت قبل أسابيع على أنباء انفصالها عن أبو هشيمة، والتي انطلقت مؤخرا على خلفية إشاعة أكدت ارتباطه بفنانة عربية.

واختارت ياسمين أن يكون الرد غير مباشر ولكنه يتضمن تأكيدا على تواجدها حاليا برفقة زوجها، حيث نشرت حينها صورة مقسمة إلى نصفين لمشهد على البحر، الأولى من حسابها والثانية التقطت بنفس التوقيت من حساب زوجها أبو هشيمة.

يذكر أن أنباء انفصال ياسمين صبري عن أبوهشيمة تكررت ثلاث مرات في آخر شهر، متضمنة تفاصيل عن ارتباط أبو هشيمة بفنانة قيل إنها لبنانية.