الجماز عن قضية كنو: هناك وثيقة ستزلزل كل شيئ

ماجد محمد(صدى):

علق الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز، على تصريحات لاعب الهلال محمد كنو خلال جلسة الاستماع في لجنة الاحتراف، والتي أكد خلالها أنه تم التفاوض معه من قبل النصر الدخول في الفترة الحرة.

وقال الجماز: حقائق جديدة ستكون صادمة، وسيندم صاحب الورقة من دفتر أبو 40، فهناك وثيقة ستزلزل كل شيئ، وسننتظر.

وكان كنو قدم إقرارًا بأنه غير مسؤول عن ما قُدم للجنة باسمه وأنه وقع على ورقة بدون محتوى، وهذه الورقة تم استغلالها واستخدامها، حيث أخلى مسؤوليته منها في إقرار رسمي حمل توقيعه وبصمته.

يذكر أن لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت، يوم الأحد الماضي، إيقاف محمد كنو أربعة أشهر بالإضافة إلى حرمان فريقه من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتين، وذلك على خلفية أزمة توقيع كنو للنصر والهلال في الوقت ذاته.