ترودو يشكر الصحفيين لنقلهم الحقيقة..وأحدهم: أنت شخصيا أمرت باعتقالي

وكالات(صدى):

تعرض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لموقف محرج، من قبل أحد الصحفيين في بلاده، وذلك بعدما وجه الأول رسالة شكر للصحفيين على شجاعتهم في نقل الحقائق.

وكان ترودو قد غرد موجها الشكر للصحفيين على شجاعتهم في نقل الحقيقة خصوصا الذين ماتوا وأصيبوا في سبيل عملهم.

ورد على ترودو صحفي كندي برد غير متوقع قائلا: أنت شخصيا أمرت باعتقالي عندما رغبت في تغطية أحد مؤتمراتك الصحفية.

وفي هذا السياق على المحلل السياسي أحمد الفراج على الواقعة، قائلا: الردود على ترودو تبين كمية المعارضة لأجندات اليسار المتطرف التي يعتبر ترودو أبرز رموزها.