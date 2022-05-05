وفاة رئيس جزائية حائل وأخيه أثناء توجههما لمعايدة والدهما

حائل(صدى):

توفي رئيس المحكمة الجزائية بمنطقة حائل الشيخ محمد عواد العنزي، وأخيه، وابن أخيهما، وذلك في حادث تصادم سيارة القاضي مع سيارة أخيه.

وكان الشيخ محمد عواد العنزي وباقي أفراد أسرته، متوجهين لمعايدة والدهم، بينما وقع الحادث الأليم.

وفي هذا السياق نعى المستشار الشرعي محمد بن خنين الشيخ العنزي، موضحا أنه درس تحفيظ القرآن 12 عامًا ودرس بكلية الشريعة أربعة أعوام، وعمل قاضيًا منذ خمسة عشر عامًا وإمامًا وخطيبًا وداعية ومؤلف كتب وعضوًا في لجان خيرية.