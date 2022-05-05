انهيار طليقة جوني ديب في المحكمة

واشنطن(صدى):

انهارت الممثلة الأمريكية أمبر هيرد، من البكاء، أمام المحكمة، في قضية التشهير التي رفعها زوجها السابق جوني ديب، كاشفة عن تعرضها للضرب على يده أكثر من مرة.

وقالت أمبر هيرد إنه من المؤلم‭‭ ‬‬استرجاع تفاصيل العلاقة بين الزوجين وأسرارها في قاعة المحكمة، مشيرة إلى أن أول تعد جسدي حدث بعد أن سألته عما هو مكتوب على وشم باهت مرسوم على جسده.

وأضافت أنه رد قائلا ”وينو“، وضحكت معتقدة أنها مزحة، فصفعها على وجهها مرتين، قائلا لها: هل تعتقدين أن هذا أمر مضحك أيتها العاهرة؟.

ويقاضي جوني ديب، زوجته السابقة هيرد، في دعوى تشهير تطالب بتعويض 50 مليون دولار، قائلا إنها شوهت سمعته عندما زعمت أنها كانت ضحية للعنف المنزلي.