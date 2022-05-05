ناسا ترسل صوراً عارية للفضاء لإغراء الفضائيين!

وكالات(صدى):

يخطط علماء وكالة الفضاء الأمريكية -ناسا- لإطلاق صور عارية للبشر في الفضاء على ،وذلك على أمل جذب الفضائيين إلى الأرض.

من المقرر أن تتضمن الصور رسومات لرجال ونساء بجانب تصوير الحمض النووي، ودعوة يمكن الرد عليها من قبل الفضائيين إن وجدوا.

وكشف علماء ناسا عن الصور في دراسة تعد جزءاً من مشروع يسمى “منارة في المجرة” (BITG) وتهدف لإرسال رسالة إلى أي حضارة غريبة يمكن أن تكون موجودة هناك.

ويعتقد العلماء أن الرسم التوضيحي المنقسم لرجل وامرأة عاريين يلوحان، يمكن أن يساعد في التواصل مع كائنات فضائية.

وأشاروا إلى أن الرسالة المقترحة تتضمن مفاهيم رياضية وفيزيائية أساسية لإنشاء وسيلة اتصال عالمية تليها معلومات عن التركيب الكيميائي الحيوي للحياة على الأرض، والموقع المحدد زمنياً للنظام الشمسي في مجرة درب التبانة بالنسبة للعناقيد الكروية المعروفة، مثل التصوير الرقمي للنظام الشمسي وسطح الأرض.