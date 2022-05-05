محمد صلاح بعد تأهل ريال مدريد: لدينا ثأر لتسويته

ماجد محمد(صدى):

علق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على تأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا، بأن فريقه لديه ثأر لتسويته أمام ريال مدريد عندما يلتقيان في النهائي.

وكان ريال مدريد تأهل للنهائي بعد الفوز 6-5 على مانشستر سيتي الإنجليزي في النتيجة الإجمالية أمس الأربعاء.

وصرح محمد صلاح، مساء أول أمس الثلاثاء بإنه يريد مواجهة ريال مدريد وليس مانشستر سيتي في النهائي للثأر لهزيمة فريقه في النهائي في 2018.

وغادر صلاح الملعب حينها وهو يبكي بعد تدخل عنيف مع سيرجيو راموس في المباراة التي خسرها ليفربول 3-1.