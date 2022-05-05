رجل يسكب الزيت المغلي على زوجته إثر خلاف بينهما

القاهرة(صدى):

اتهمت امرأة في مصر، زوجها بالتسبب في تشوه جسدها، حيث اعتدى عليها بعد نشوب خلافات بينهما.

وأفادت الزوجة بأن زوجها قام بالتعدي عليها أثناء الطهي وسكب الزيت المغلي عليها، وبالرغم من ذلك رفض مساعدتها لسداد المصروفات العلاجية.

وتوجهت الزوجة للمحكمة لطلب الطلاق للضرر، وإقامة دعوى أخرى ضده لتخلفه عن سداد المصروفات العلاجية الخاصة بالاجراءات الطبية التي خضعت لها والتي قدرت بـ136 ألف جنيه.